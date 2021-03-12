سرقة 1000 متر أسلاك كهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول ألف متر في العاصمة طرابلس.

وسطا مجهولون على خط الاكتفاء الذاتي، «ضغط عالي»، من محطة الفروسية والذي يغذي محولين بدائرة توزيع الكريمية، التابعة لإدارة توزيع طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وصباح اليوم، كشفت الشركة عن سرقات لأسلاك بأطوال ثمانية آلاف متر في مناطق مختلفة، منددة بزيادة تعرض الشبكة الكهربائية ومكوناتها لأعمال «سرقة ونهب واعتداءات» خلال الفترة الأخيرة، تسببت في قطع التيار الكهربائي على أحياء بأكملها.

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