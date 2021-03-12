كوبيتش يبحث تطورات الملف الليبي مع مسؤولين أوروبيين في باريس وجنيف

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث يان كوبيش، عقد سلسلة من الاجتماعات في باريس مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في إطار جهوده لحشد دعم المجتمع الدولي لليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار.

وأجرى كوبيش محادثات في قصر الإليزيه مع جان إيف لودريان، وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، وإيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفيليب إيريرا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية، برفقته كريستوف فارنو، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، وفابيان بينونين مدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تلاه اجتماع بين الإدارات شارك في رئاسته فريديريك ديسانيو، المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا. وقد أكدوا مجدداً على أهمية المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ودعم السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة والمجلس الرئاسي والحكومة في مهمتهم لتوحيد ليبيا ومؤسساتها، ومعالجة الظروف المعيشية للشعب الليبي وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت البعثة أنه تم تسليط الضوء على سبل تعزيز احترام حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومساعدة الليبيين في تسريع عملية إخراج المرتزقة.

كما عقد المبعوث الخاص “اجتماعاً في جنيف مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، برفقة المبعوث الخاص إلى ليبيا ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى بوزارة الخارجية. وأشاد الجميع بقوة بالجلسة التي وحدت مجلس النواب وبالتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الدبيبة”.