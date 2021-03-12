«شكاب»: أمريكا تدفع بالحكومة الجديدة لسحب القوات الأجنبية من ليبيا

قال أحمد شكاب، مستشار فتحي باشاغا في “حوار الصخيرات”:” كلمة المنفي المتلفزة- محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي- منذ قليل طالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن لمنع التدخلات السلبية في ليبيا”.

وأضاف شكاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن كلمة المنفي جاءت بعد إعلان ما تسمى بـ”غرفة عمليات سرت الجفرة” عن عودة “مرتزقة الفاجنر” إلى المعسكرات في سرت ” على حد زعمه.

ولفت إلى أن كلمة المنفي، أعقبتها تصريحات من مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب فيها بسحب القوات الأجنبية من ليبيا ” على حد قوله.

وتابع:” أن هذا يؤكد أن الدفع الأمريكي لإيجاد حكومة واحدة لكل الليبيين هدفه الأول إبعاد النفوذ الروسي عن ليبيا وهو عمل يتطلب مواقف أكثر وضوحا من المجلس والحكومة في هذا الاتجاه بدلا من تجنب الحديث عن الوجود الروسي المتمثل في مرتزقة الفاجنر” على حد اعائه.

وقال الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، إنه يهنئ الشعب الليبي بمنح مجلس النواب الموقر الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة تاريخية بعد طول انقسام.

وتوجه المنفي، في كلمة وجهها مساء اليوم الجمعة إلى الشعب الليبي، بخالص الاحترام والتقدير وبالغ الاعتزاز والامتنان على كل ما بذله الليبيين طيلة السنوات الماضية من تضحيات جسامٍ واقفين في وجه المحن مُتجملين بالصبر رغم ضنك العيش وضِيقه، إيماناً منهم بضرورة بناء الدولة وحفاظاً على وحدتهم الوطنيــــة ووفاءً لدماء شهدائهـم الأبرار، مُتطلعين لغدٍ أفضل رغم كـــل الصعوبات التي تواجه الوطن.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي:” أقف أمام تضحياتكم وكفاحكم بكل إجلالٍ وإكبار لأُعاهدكم ببذل كل الجهود الممكنة من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء دولتنا الديمقراطية، دولة تُحفظ فيها الحقوق والحريات وتُصان من خلالها كرامة المواطن ويسمو فيها القانون عما سواه”.

وأضاف المنفي، في كلمته:” في ظل المهام الموكلة إلينا سنعمل على تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة”.