تونس تؤكد لكندا دعمها للشعب الليبي في مسيرته لاستعادة الاستقرار والأمن

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة،، لقاء عبر تقنية الفيديو مع Karina Gould، وزيرة التنمية الدولية الكندية، وتطرّق المسؤولان بهذه المناسبة إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الكندي والسبل الكفيلة بتدعيمه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية، فتطرق الجانبان للوضع في ليبيا، ونوه عثمان الجرندي إلى التطور الإيجابي للمسار السياسي في هذا البلد الشقيق، بعد منح مجلس النواب الليبي ثقته للحكومة الليبية الجديدة، مجددا استعداد تونس التام لدعم الشعب الليبي الشقيق في مسيرته لاستعادة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار.

وأعرب عثمان الجرندي في المحادثة مع الوزيرة الكندية المكلفة ايضا بملف مجابهة وباء كورونا على أهمية تفعيل التضامن بين الدول في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مذكّرا بالقرار الأممي رقم 2532 (2020) الذي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن بمبادرة تونسية فرنسية والذي يدعو الى ترسيخ ثقافة التضامن الإنساني والعمل الجماعي لتعزيز التعامل السريع والناجع مع الأزمات التي تهدّد الأمن والسلم العالميّين.