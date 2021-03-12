ديوان المحاسبة: 37% من الليبيين موظفون بالدولة.. وتضخم الأعداد بسبب التعيين العشوائي

قال ديوان المحاسبة في طرابلس إن عدد الموظفين بالوحدات الإدارية للدولة بلغ مليونين و362 ألفا و756 شخصا، بنسبة 37% من إجمالي تعـداد البلاد السكاني.

جاء ذلك في تقريره السنوي للعام 2019، أمس الخميس، حيث بلغ مقدار الزيادة في العاملين بالجهاز الإداري حتى نهاية شــهر ديسمبر في العام نفسه 259 ألفا و172 موظفا.

وتابع التقرير: «تتكفـل الدولة بصرف مرتباتهم شهريا، في ظل معدلات أداء متدنية في تقديم الخدمات العامة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الكلي بالسلب».

ولفت إلى دراسة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق لاحظت «ارتفاعا غير منطقي» في أعداد الموظفين، بما يفوق معدلات الأداء بالوحدات الإدارية، مرجعة ذلك إلى قرارات التعيين العشوائية «غير المدروسة».

وأوصى الديوان، المجلس الرئاسي باتخاذ التدابير التي من شأنها «الحد من التعينات العشوائية»، من خلال التعميم عـل كافـة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة على إيقـاف التعيين، إلا وفــق الاحتياجات الحقيقية، وحسـب المصلحة العامة.

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