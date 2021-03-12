السايح: نخلي مسؤوليتنا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الإجابة على سؤال هل فعلا ليبيا ذاهبة إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، يحتاج إلى التمعن في المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها الأطراف السياسية بالكامل.

وأوضح السايح – في تصريحات صحفية – أن التوقف الحاصل في المسار الدستوري وكذلك مسار 24 ديسمبر، ليس في صالح موعد إجراء الانتخابات المحدد نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أسباب ذلك التوقف غير معلومة بالنسبة للمفوضية.

وأكد أن هذا التوقف يؤثر على خطط المفوضية العليا للانتخابات، الخاصة بالتحضير والتجهيز لانتخابات 24 ديسمبر، أو إذا كان قرر مجلس النواب الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء على الدستور قبل موعد 24 ديسمبر المُقبل.

وقال “الغموض وعدم الوضوح القائم الحالي سيكون له تأثير سلبي جدا على هذا التاريخ”، مُبينًا أن المفوضية تتخوف من أن يتم تحميلها مسؤولية عدم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر.

وأضاف “وُجه إلينا اتهام من قبل المؤيدين لإجراء الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فنحن متخوفون كذلك في 24 ديسمبر من أن يوجهوا لنا النقد ويُحملوننا مسؤولية عدم قدرتنا على تنفيذ الانتخابات”.

وتابع “في الغموض الحالي كل يوم نخسر فئات ونخسر أيام، ونحن كمفوضية نخلي مسؤوليتنا الكاملة عن هذا التأخير”، منوها إلى أن مشاورات ونقاشات البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مع أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي، بشأن القاعدة الدستورية وصياغة القوانين الانتخابية، تكاد تكون متوقفة.

وعن المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية لدعم المفوضية والانتخابات، اعتبر السايح أن أول شيء مطلوب هو الإرادة، مشيرًا إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الحكومة لديها الاستعداد والإرادة التامة فعليًا لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر؟

ونوه إلى أنه من المفترض أن يجيب رئيس الوزراء وفريق حكومته على هذا السؤال، جازمًا بأنه إذا كان هناك إرادة فعلية نحو إجراء الانتخابات في موعدها سيكون هناك تعاون على أعلى مستوى تحت إشراف ومتابعة رئيس الوزراء بدعم العملية الانتخابية من خلال المفوضية.

كما نوه إلى أن المفوضية حاليا تنتظر أن تستقر حكومة الوحدة الوطنية، ليتم التواصل مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص المباشر لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية، مثل وزارات؛ التعليم والداخلية والصحة ومصلحة الأحوال المدنية، محذرًا من أن الوقت أصبح لا يسعفهم وهو ما يستوجب على الحكومة البدء فورًا في مباشرة التحضير لإنجاز استحقاق 24 ديسمبر، على حد قوله.