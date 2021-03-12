مستشار الأمن القومي الأمريكي: نقف إلى جانب الملتزمين بخارطة الانتخابات في ليبيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، إن بلاده سوف تحاسب أي طرف يسعى لتقويض خارطة الطريق التي وضعها الليبيون.

وأعرب جيك سوليفان، في بيان له، عن تهنئته الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ستوجه ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وقال سوليفان، إن جميع الليبيين يستحقون هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية.

وأضاف: أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات، دعماً لوساطة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن أمريكا ستعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون.