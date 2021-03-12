مجلس الأمن يرحب بالحكومة الوطنية في ليبيا

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.
وحثّ المجلس في بيان له، رحّب به بالحكومة الجديدة في ليبيا، الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
وأقرّت الدول الأعضاء بالحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية ليبيا ككل.
كما دعا مجلس الأمن، إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويؤكد على أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا وذات مصداقية وفعالة تحت رعاية الأمم المتحدة ويرحب بنشر فريق الأمم المتحدة المتقدم في ليبيا.
ويتطلع أعضاء المجلس إلى تلقي مقترحات حول مهام وحجم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل الامين العام والبعثة الخاصة إلى ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك