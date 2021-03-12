مجلس الأمن يرحب بالحكومة الوطنية في ليبيا

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

وحثّ المجلس في بيان له، رحّب به بالحكومة الجديدة في ليبيا، الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

وأقرّت الدول الأعضاء بالحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية ليبيا ككل.

كما دعا مجلس الأمن، إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويؤكد على أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا وذات مصداقية وفعالة تحت رعاية الأمم المتحدة ويرحب بنشر فريق الأمم المتحدة المتقدم في ليبيا.

ويتطلع أعضاء المجلس إلى تلقي مقترحات حول مهام وحجم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل الامين العام والبعثة الخاصة إلى ليبيا.

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