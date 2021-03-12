البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة أي طرف يسعى لعرقلة إنتخابات ديسمبر القادم

ليبيا – أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي ” جاك سوليفان ” بيانًا نيابة عن الرئيس ” جو بايدن ” هنأ من خلاله الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود ليبيا للانتخابات الوطنية ( العامة ) في 24 ديسمبر 2021 متوعدًا بمحاسبة من يعرقلونها .

وقال البيان الذي صدر بوقت متأخر الجمعة وتابعته وترجمته المرصد : ” يستحق جميع الليبيين هذه الفرصة ( الإنتخابات ) لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف ، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية ” .

وأكد بيان ” سوليفان ” نيابة عن الرئيس ” بايدن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات ، ودعمها لوساطة الأمم المتحدة ومع شركائها الدوليين ، وقال : ” سنعمل على تعزيز المحاسبة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون ” .

وتابع البيان : ” لقد فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ ولقد مضى وقت طويل على قيام الدول الأجنبية بإرسال المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء ، حان الوقت لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية الصاخبة للانتقال السياسي السلمي ” .

وختم بيان البيت الأبيض مؤكدًا بأن الآن هي فرصة الليبيين لإلقاء أسلحتهم وحل خلافاتهم سلمياً والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام ، وكتابة لأنفسهم فصلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا في تاريخهم ، وفقًا لنص البيان .

المرصد – متابعات

الترجمة : المرصد – خاص

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