بايدن: نهنئ الليبيين ونحذر من يحاول تعطيل المسار الانتخابي

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان اليوم الجمعة بتهنئة إلى الليبيين بمناسبة تصويت البرلمان على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا على أهمية الوصول إلى انتخابات نهاية العام.

وقال بايدن في الكلمة التي نقلها عنه مستشار الأمن القومي “جاك سوليفان” في بيان نيابة عن بايدن: “نقف إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات وسنعمل على مساءلة أي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون”

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الليبيين يستحقون “هذه الفرصة (الانتخابات) لاختيار قادتهم من خلال الديمقراطية واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية”.