هجوم مسلح على بوابة القضامة بغريان وسرقة المعدات الأمنية

هاجم مجموعة من المسلحين، بوابة القضامة بغريان مما أدى إلى إصابة شرطي ويدعى ” حسن مفتاح جحيدر” إصابة خطيرة وسرقة آليات تابعة لمديرية الأمن وإتلاف معدات البوابة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن غريان، مساء الجمعة، فإنه تم عقد اجتماعاً مستعجلاً بديوان مديرية أمن غريان برئاسة مدير أمن غريان، اليوم، وبحضور المساعد للشؤون الأمنية ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس قسم شرطة المرور وكذلك بحضور رئيس لجنة المصالحة غريان ومشائخ وأعيان مدينة غريان، وأمر لواء حماية غريان وممثل عن كتيبة الصاعقة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع عقد على خلفية الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة على بوابة القضامة والتي قد سبق وأن تم استلامها وفرض السيطرة الأمنية عليها من قبل مديرية أمن غريان.

وأوضح البيان، أن الاعتداء نتج عن إصابة أحد أعضاء الأمن المكلفين بالعمل بالبوابة إصابة خطيرة وكذلك سرقة مركبات الشرطة وإتلاف معدات البوابة الأمنية.

وتابع البيان:” آدان الحاضرين جميعاً الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المجرمين باعتدائهم على بوابة القضامة، مشددين على ضرورة فرض وبسط الأمن بالمدينة من قبل مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والتصدي للمجرمين كافة”.

وأشار البيان، إلى أن رئيس لجنة المصالحة غريان وكذلك مشائخ وأعيان مدينة غريان أدانوا هذا الفعل الإجرامي، وأكدو على رفعهم للغطاء الااجتماعي عن كافة المجرمين “.

وأكد البيان، أنه قد تم على خلفية ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة بذلك.