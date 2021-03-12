هجوم مسلح على بوابة القضامة بغريان وسرقة المعدات الأمنية

هاجم مجموعة من المسلحين، بوابة القضامة بغريان مما أدى إلى إصابة شرطي ويدعى ” حسن مفتاح جحيدر” إصابة خطيرة وسرقة آليات تابعة لمديرية الأمن وإتلاف معدات البوابة.
وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن غريان، مساء الجمعة، فإنه تم عقد اجتماعاً مستعجلاً بديوان مديرية أمن غريان برئاسة مدير أمن غريان، اليوم، وبحضور المساعد للشؤون الأمنية ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس قسم شرطة المرور وكذلك بحضور رئيس لجنة المصالحة غريان ومشائخ وأعيان مدينة غريان، وأمر لواء حماية غريان وممثل عن كتيبة الصاعقة.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع عقد على خلفية الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة على بوابة القضامة والتي قد سبق وأن تم استلامها وفرض السيطرة الأمنية عليها من قبل مديرية أمن غريان.
وأوضح البيان، أن الاعتداء نتج عن إصابة أحد أعضاء الأمن المكلفين بالعمل بالبوابة إصابة خطيرة وكذلك سرقة مركبات الشرطة وإتلاف معدات البوابة الأمنية.
وتابع البيان:” آدان الحاضرين جميعاً الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المجرمين باعتدائهم على بوابة القضامة، مشددين على ضرورة فرض وبسط الأمن بالمدينة من قبل مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والتصدي للمجرمين كافة”.
وأشار البيان، إلى أن رئيس لجنة المصالحة غريان وكذلك مشائخ وأعيان مدينة غريان أدانوا هذا الفعل الإجرامي، وأكدو على رفعهم للغطاء الااجتماعي عن كافة المجرمين “.
وأكد البيان، أنه قد تم على خلفية ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة بذلك.
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