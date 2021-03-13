مجلس الأمن يطالب الحكومة الليبية الجديدة بانسحاب المرتزقة ووقف إطلاق النار ومشاركة المرأة بالانتخابات

رحب مجلس الأمن بتصويت مجلس النواب الليبي على الثقة للمصادقة على حكومة انتقالية موحدة جديدة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وأصدر المجلس بيانا قال فيه إن الجهاز المكون من 15 عضوًا شدد على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية. كما شدد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية ، على النحو المبين في خارطة الطريق التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي ، الذي عقد في تونس ، في نوفمبر 2020.

ودعا أعضاء المجلس جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى الحكومة المؤقتة الجديدة ورحبوا ببيان رئيس الوزراء فايز السراج في هذا الصدد.

كما دعا المجلس الحكومة المؤقتة المقبلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021 ، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة ؛ لتحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي ؛ وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة ، من بين مبادرات أخرى.

على الصعيد الأمني ​​، دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، وحثوا الدول الأعضاء على احترام التنفيذ الكامل للاتفاق – بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا – والامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة. حظر الأسلحة ، حيث أعادوا تأكيد التزامهم القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها ويملكها الليبيون ، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية