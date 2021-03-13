المرصد التونسي: تونس تتسلم 8 من أقارب إرهابيي داعش من ليبيا وفي انتظار 29 أخرين

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن تونس استلمت الخميس 8 من أقارب مواطنين لها قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كانوا موجودين بمراكز إيواء في ليبيا.

وأضاف عبد الكبير في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية: “تم الخميس في معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا تسلّم 8 أشخاص من أقارب الإرهابيين التونسيين، الذين كانوا موجودين بعدد من المراكز الليبية، والمجموعة تتكون من خمسة أطفال وثلاث نساء، من محافظات الوسط والعاصمة تونس”.

وتابع عبد الكبير:” اشتغلنا على هذا الملف منذ سنة 2016، لكن عملية التسليم تأخرت لأسباب لوجستية، وبعد عودة السفير التونسي إلى ليبيا الأسعد عجيلي لممارسة مهامه في نوفمبر، كان هناك اتفاق مع السلطات الليبية على عملية التسليم”، مشيرا إلى أن الأقارب الثمانية تم ترحيلهم إلى مراكز تتبع اللجنة الوطنية التونسية المهتمة بملف ترحيل أقارب الإرهابيين من ليبيا، متابعا، من المنتظر تسليم دفعة ثانية من أقارب الإرهابيين التونسيين خلال المدة القادمة، وهم 17 طفلًا و12 امرأة.

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