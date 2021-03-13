إسبانيا ترحب بتعيين ليبيا أول وزيرة للخارجية في تاريخيها

هنأت إسبانيا الحكومة الليبية الجديدة؛ على منحها الثقة من قبل مجلس النواب ، معتبرة أن ذلك خطوة حاسمة لترسيخ المسار السياسي الذي سيبلغ ذروته في الانتخابات نهاية العام؛ في الوقت الذي تحيي فيه روح المسئولية التي تحلى بها البرلمان الذي جعل هذا ذلك ممكناً.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن الحكومة المؤقتة هذه؛ الممثلة بشكل موسع تشمل فق عضويتها خمس نساء؛ من بينهن أول وزيرة للشؤون الخارجية في تاريخ البلاد، وتعرب إسبانيا عن استعدادها لتوثيق التعاون مع السلطات الليبية الجديدة؛ والتعاون لبناء إطار إقليمي مستقر ومتطور ومواصلة دعم الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة بتوجيه من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.