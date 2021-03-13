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مجلس الأمن يدعو إلى “انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

13 مارس، 2021 8:54 ص

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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