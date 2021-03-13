ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالأسواق الليبية

تسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77 %، وهو ما تسبب في ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 ديناراً.

وارتفعت تكلفة الإنفاق على سلة من السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا بنسبة 6.1 %، ما بين شهري يناير وفبراير 2021، لتصل إلى 743 ديناراً، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن مبادرة مراقبة السوق الليبية «ريتش» نشرت خلال الأسبوع الماضي..

وعلى الرغم من الانخفاض المستمرفي تكلفة وقود الطهي (-9.1 %)؛ إلا أن الزيادة في الإنفاق على سلة الغذاء إجمالا جاءت بواقع 6.4 %؛ مقابل الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا في فبراير 2021 بنسبة 18.1%، لتكون الأعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد – 19، وتحديداً في مارس 2020.

وحسب مبادرة «ريتش» الدولية غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتتم بالشراكة مع منظمتين دوليتين وبرنامج الأمم المتحدة، فإنه منذ توحيد سعر الصرف في 3 يناير 2021 ، جرى تسجيل ارتفاع لافت في أسعار عدد من السلع المستوردة مثل الزيوت النباتية (+ 60.0 %) ، والحليب (+ 25 %) ، والدقيق (+ 20 %) والسكر (+ 20 %) والتونة (+ 14.3 %).

ويظهر الاستطلاع أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات مرتبطة بخفض قيمة العملة أو بعد قرار مصرف ليبيا المركزي بتعليق خطابات الاعتماد اعتباراً من سبتمبر 2020. ويشير إلى أن أسعار الزيوت النباتية والحليب ارتفعت على التوالي بنسبة 77.8 % و29.0 % من نوفمبر 2020 إلى فبراير 2021.

ولاحظ الاستطلاع تسجيل أكبر زيادة في المدن الساحلية الغربية ، مثل زوارة (+ 24.9 %) ، مصراتة (+ 23.1 %) ، وصبراتة (+ 20.9 %)؛ مشيراً الى إنشاء نقاط تفتيش إضافية، وانفاق أوقات تفتيش أطول على طول الطريق الساحلي بين زوارة وصبراتة والزاوية وكلها عوامل أدت إلى تضخم رسوم النقل وبالتالي قد يكون لها تأثير على أسعار الغذاء والوقود في زوارة و صبراتة.

كما استمرت أسعار البنزين المباع بشكل غير قانوني (السوق الموازية) في التراجع بنسبة -50 %، ووقود الطهي -15.8 % في جميع أنحاء ليبيا مقارنة بشهر ديسمبر 2020.

وتعد أسعار وقود الطهي غير الرسمية في جنوب ليبيا هي الأدنى منذ مايو 2018. أما على مدار الـ11 شهراً الماضي، فانخفضت تكلفة أسطوانة وقود الطهي بوزن 11 كلغ بنسبة 81.3 % من 200 دينار في أبريل 2020 إلى 37.5 دينار في فبراير 2021.

ومنذ 3 يناير الماضي بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارته على تعديل سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، حيث أصبح سعر بيع العملة المحلية، 4.46 دينار ليبي للدولار الواحد، و5.45 دينار لليورو الواحد.

وخالف ارتفاع أسعار السلع الغذائية تطمينات المسؤولين الليبيين في أعقاب تعديل سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار، الأمر الذي أثر على حياة المواطنين مباشرة، لا سيما أن البلاد تلبي احتياجاتها المحلية من الخارج باستيراد 85 % من مختلف المواد واسعة الاستهلاك، في حين تشكل صادرات النفط نحو 97 % من إجمالي الصادرات.



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