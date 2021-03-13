«الشاطر»: صدور تقرير ديوان المحاسبة «أمر رائع» لأنه يوثّق الفساد

علق عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة، على تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2019، والصادر قبل يومين، وقال: “ما فائدة تقارير ديوان المحاسبة التي يصدرها عن كل سنة مالية إذا لم تتبعها إجراءات قضائية لإصدار أحكام حيالها؟” وفق قوله.

أضاف “الشاطر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “رائع أن يصدر الديوان تقاريره فهي مستندات مهمة لتوثيق الفساد ومرتكبيه ومن هنا نبدأ في محاصرة الفساد ومن هنا يجب أن تتولد إرادة محاربة الفساد” على حد تعبيره.

وخرج تقرير ديوان المحاسبة قبل يومين، موجهاً أصابع الاتهام إلى مسئولين كبار في حكومة الوفاق من بينهم فتحي باشاغا وزير الداخلية والطاهر السني مندوب الوفاق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومؤثقاً جرائم فساد واستغلال للمال العام خلال العام قبل الماضي، بمئات الملايين من الدولارات.