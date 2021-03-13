ناجي مختار: أنا “مستغرب” من منح الثقة لحكومة الدبيبة

اعترض عضو المجلس الاستشاري للدولة ناجي مختار على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، معتبرا أن إجاباتها على الأسئلة في جلسة منح الثقة بمجلس النواب غير واضحة.
وقال مختار في لقاء له على قناة العربية الحدث، إنه غير مقتنع بجلسة منح الثقة للحكومة من الأصل والتي دارت خلالها مناقشات ولم تكن إجابات الحكومة واضحة خاصة حول الملف العسكري الذى احتفظ به رئيس الحكومة بملف وزارة الدفاع وكذلك ملف المصالحة الوطنية لم يكن واضحا أيضا.
وأضاف مختار:” والترتيبات الأمنية التي أشار إليها الاتحاد الأوروبي والتي هي من أهم مهام هذه الحكومة، فالأسئلة فى مجلس النواب كانت إجاباتها غير واضحة لذا استغربت من منح الثقة أصلا لهذه الحكومة دون الإجابات”، مشيرا إلى الاشتباكات التي حدثت في طرابلس قبل يومين قائلا:” الاشتباكات قد تكون لها دلاله عكسية لا يمكن أن نفهم منها الموافق على التسليم من عدمه، لكن التسلم يشترط بأداء هذه الحكومة اليمين الدستورية والتي الآن بها تغير مكان القسم ، فكان يفترض أن يكون فى مدينة بنغازي، لذا فهناك خلافات حقيقية فهي شريك حقيقي و مركز من مراكز القوة، لذا تغير مكان القسم يؤكد ذلك وجود خلافات حقيقة”.
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