عضو بمجلس المشري: أنا “مستغرب” من منح الثقة لحكومة الدبيبة

اعترض عضو المجلس الاستشاري للدولة ناجي مختار على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، معتبرا أن إجاباتها على الأسئلة في جلسة منح الثقة بمجلس النواب غير واضحة.

وقال مختار في لقاء له على قناة العربية الحدث، إنه غير مقتنع بجلسة منح الثقة للحكومة من الأصل والتي دارت خلالها مناقشات ولم تكن إجابات الحكومة واضحة خاصة حول الملف العسكري الذى احتفظ به رئيس الحكومة بملف وزارة الدفاع وكذلك ملف المصالحة الوطنية لم يكن واضحا أيضا.

وأضاف مختار:” والترتيبات الأمنية التي أشار إليها الاتحاد الأوروبي والتي هي من أهم مهام هذه الحكومة، فالأسئلة فى مجلس النواب كانت إجاباتها غير واضحة لذا استغربت من منح الثقة أصلا لهذه الحكومة دون الإجابات”، مشيرا إلى الاشتباكات التي حدثت في طرابلس قبل يومين قائلا:” الاشتباكات قد تكون لها دلاله عكسية لا يمكن أن نفهم منها الموافق على التسليم من عدمه، لكن التسلم يشترط بأداء هذه الحكومة اليمين الدستورية والتي الآن بها تغير مكان القسم ، فكان يفترض أن يكون فى مدينة بنغازي، لذا فهناك خلافات حقيقية فهي شريك حقيقي و مركز من مراكز القوة، لذا تغير مكان القسم يؤكد ذلك وجود خلافات حقيقة”.