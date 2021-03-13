“توفيق الشهيبي”: الانتخابات القادمة ركيزة أي حلول نهائية لأزمتنا

قال العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر :” المنفي وفى أكثر من مناسبة يؤكد على أن إقامة الانتخابات فى موعدها هو هدف رئيسي لهم، الانتخابات القادمة هي ركيزة أي حلول نهائية لأزمتنا، أتمنى لهم التوفيق والسداد وأن يوفوا بعهودهم التي تعهدوا بها وأن لا يغيروا أو يبدلوا”.

وقبل عدة أيام غرّد الشهيبي قائلا :” ما يهمني في كل هذه الجعجعة هو أن يكون طحينها انتخابات 24 ديسمبر، لكن على ما يبدو أن طحينها يريد أن يستولي عليه من بقوا في السلطة 7 سنوات منها خمس سنوات تقريبا دون جلسة واحدة بنصاب قانوني”.

وتابع في تغريدة أخرى ،باختصار انتخابات ديسمبر خارج حسابات الجميع تقريبا، لذلك من غير المستغرب أن نجد هذا الصراع على المناصب في حكومة موسعة، إن لم يضغط الشارع لاستعادة ما سلب منه فبقاء الأجسام الحالية مستمر لعدة سنوات قادمة (سنتين على أقل تقدير)”.