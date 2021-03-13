الأرصاد الليبية : أمطار مصحوبة بسحب رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريرا مفصلا عن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت.

وقال التقرير، سوف يسود طقس غائم مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الغربية خاصة الممتدة من غات إلى غدامس قد تصحبها سحب رعدية بينما تكون الفرصة مهيأة من يوم الغد على الخليج ومناطق الشمال الشرقي.

وفى رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة و جبل نفوسة، من المقرر أن يكون الطقس غائم هذا اليوم وصباح يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية، و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، و درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (18- 23) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

وتابع التقرير، في مناطق الخليج ، وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات و مراده، فمن المقرر أن يكون الطقس كالتالي، السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يوم الغد، الرياح، شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، و درجات الحرارة القصوى:تتراوح هذا اليوم ما بين (20 – 26) مْ ولا تتجاوز (18) على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الغد.

وفى الجفرة و سبها وغـات وغدامس والحمادة، فالطقس غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على غدامس – الحمادة وغات تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، و الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (27- 33) مْ , و لا تتجاوز (25) مْ على غدامس –الحمادة والجفرة وتنخفض يوم الغد.

وفى مناطق الكفرة، و السرير وتازربو، فالطقس قليل السحب، و الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(27 – 31) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.