هل الليبي “مُستهتر” في الطعام؟.. تقرير أممي يُجيب بالأرقام

كشف تقرير أممي حديث عن كميات الطعام التي تم إهدارها في مختلف أنحاء العالم في عام 2019، حيث وصلت الكمية إلى مليار طن متري، بمعدل 121 كيلوجرامًا للفرد الواحد، وتمثّل الكمية الكاملة حوالي 17% من جميع المواد الغذائية التي كانت مُتاحة للمستهلكين في عام 2017.

ووفقًا لما ذكره تقرير الأمم المتحدة؛ فإن 690 مليون شخص يتأثرون بالجوع، وأكثر من ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، إضافة إلى ذلك؛ فإن الطعام المُهدر مسؤولٌ عن 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقام الباحثون بتحليل بيانات نفايات الطعام في 54 دولة، حيث تأتي معظم نفايات الطعام بنسبة 61% من المنازل، و 26% من المطاعم و 13% من محلات البيع بالتجزئة مثل البقالات.

وفوجئ الباحثون بأن إهدار الطعام كان يُمثّل مشكلةً كبيرةً لجميع البلدان تقريبًا، بغض النظر عن مستوى دخلها.

ووفقًا للإحصائيات؛ فإن تقدير النفايات المنزلية للشخص الواحد في ليبيا بلغ 76 كيلو جرامًا في عام 2019، وبشكل عام، وصلت نفايات الطعام المنزلية في ليبيا إلى 513 ألف طن متري تقريبًا في العام ذاته.

أما بقيّة الدول العربية، ففي مصر، الجزائر، المغرب وتونس، بلغ معدل النفايات المنزلية للفرد 91 كجم، وفي السودان 97 كجم وجنوب السودان 103 كجم، البحرين 132 كجم، العراق 120 كجم، الأردن 93 كجم، الكويت 95 كجم، لبنان 105 كجم، عمان وقطر 95 كجم، السعودية 105، فلسطين 101، سوريا 104، الإمارات 95، اليمن 104.

أما أكثر دولة في العالم التي تنتج عنها نفايات طعام منزلية هي نيجيريا بمعدل 189 كجم للفرد الواحد، و أكثر من 37 مليون طن للدولة بأكملها.

أما الدولة الأقل؛ فهي روسيا والتي ينتج 33 كجم نفايات طعام منزلية عن الشخص الواحد، وبشكل عام خمسة ملايين طن تقريبًا.

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