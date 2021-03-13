وزير الفلاحة والصيد التونسي يدعو إلى تعزيز التعاون مع ليبيا

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، إلى ضرورة إرسال شركات مختلطة “تونسيّة ليبيّة” إلى ليبيا في مجال تحويل منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحيّة، وتحديد فرص التكامل على مستوى تبادل المنتجات الفلاحيّة، من خلال إنشاء قاعدة معلوماتيّة تُبرز خصائص هذه المنتجات بكلّ بلد، وإمكانيات ترويجها داخل البلديْن.

وأكد “كريّم”، خلال مشاركته في ورشة حول “تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية”، التي نُظمت في إطار المنتدى الاقتصادي “التونسي الليبي”، على ضرورة تشكيل فريق عمل؛ لإعداد مقترح شامل لتكوين شركة للخدمات الزراعية، تتولّى وضع الأسس اللازمة لإنشائها بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد رأس المال والجهات التي يمكن أن تُساهم فيها من الجانبين.

كما تضمنت توصيات “كريّم”، تعزيز التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا، وإشراك المنظمات المهنية، والاستفادة من تجاربها وتكثيف تنظيم التظاهرات المشتركة للتعريف بمزايا وفرص الاستثمار المتوفرة، علاوةً على ربط الصلة بين المؤسسات المكلّفة بالاستثمار الفلاحي لتشجيع وتأطير المستثمرين من البلديْن.

ووفقًا لبيانات المرصد الوطني للفلاحة؛ فإن حجم المبادلات بين تونس وليبيا تراجع من 5,3 مليار دينار في سنة 2010 إلى ما دون مليار دينار حاليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية