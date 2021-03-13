«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لطقس الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من اليوم السبت، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الغربية خاصة الممتدة من غات إلى غدامس قد تصحبها سحب رعدية بينما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الأحد على الخليج ومناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

لطقس غائم اليوم وصباح غد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على المرتفعات الجبلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و23 درجة وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر غدا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصو تتراوح اليوم مابين 20 و 26 درجة، ولا تتجاوز 18 درجة على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

الطقس غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على غدامسو الحمادة وغات تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة, و لا تتجاوز 25 درجة على غدامس –الحمادة والجفرة وتنخفض غدا.

الكفرة- السرير- تازربو:

لطقس قليل السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و31 در جة،وتسجل ارتفاعا غدا.

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