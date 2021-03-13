تونس وهولندا: منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة يعزز الأمن في المنطقة الأورومتوسطية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، سبل دعم التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار والمبادلات التجارية، وكذلك المساعي المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، وبحث بعض المسائل الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية التعاون التونسي – الهولندي بصفة خاصة والتونسي – الأوروبي بصفة عامة من أجل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رحب الجانبان بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يعزز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية، كما أثنى بلوك على الدور الفعال الذي اضطلعت به الدبلوماسية التونسية، والجهود التي بذلتها في سبيل إيجاد حل للازمة الليبية.

وأثنى عثمان الجرندي على عمق العلاقات التونسية-الهولندية التي شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع السلطات التونسية إلى تطوير التعاون بين البلدين لمستويات أفضل وأوسع.