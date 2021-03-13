العباني: الدبيبة لن يتمكن من تنفيذ أي برنامج إصلاحي وطني دون إنهاء الوجود الأجنبي

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن عملية منح الحكومة الثقة مرت بمخاض صعب على مدى 3 أيام، معتبرا أن الحكومة التي تم اختيارها على أساس المحاصصة لن تنجح في الوفاء بتعهداتها في ظل تحديات جسام تواجهها وفي وقت ضيق.

العباني أضاف لموقع “الجزيرة نت” “اعتقد البعض أن التشكيلة الحكومية ستخفق في الحصول على ثقة البرلمان الذي فاجأ الجميع في جلسته الثالثة بمنح الثقة للحكومة بأغلبية 132 صوتا”.

وتابع قائلًا “حكومة الدبيبة لا يمكن أن نصفها بحكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها على مبدأ المحاصصة، وهي أقرب إلى حكومة المجالس المحلية، حيث إن المحاصصة لا تبني كيانات الدول بل تساهم في تمزيقها وتقسيمها وانهيارها”.

كما بيّن أن عدم نيل بعض الدوائر الانتخابية حقها في التمثيل الحكومي سيؤدي إلى عرقلة دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة وتوجيهها ومساءلتها، إضافة إلى استقواء رئيس مجلس الوزراء ببعض النواب المشاركين في الحكومة.

واعتبر أن الحكومة الجديدة ستهدر الميزانية العامة في ظل واقع صعب وفساد كبير، معتقدًا أن إنهاء الوجود الأجنبي وإخراج المرتزقة وحل المليشيات ونزع السلاح ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ مهام لن يتمكن الدبيبة من تنفيذ أي برنامج إصلاحي وطني من دون وضع حلول لها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية