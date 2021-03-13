كوبيش يلتقي عددا من المسؤولين الأوروبيين لبحث مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، مع مسؤولين أوروبيين تطورات الوضع في ليبيا وسبل حشد دعم المجتمع الدولي لليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والإزدهار.

وبحسب بيان البعثة، الجمعة، التقى كوبيش مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، في سلسلة من الاجتماعات في باريس، حيث أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وبالأخص للحوار الليبي بمساراته الثلاثة والمنبثق عن مؤتمر برلين حول ليبيا.

كما أجرى كوبيش محادثات في باريس مع وزير الخارجية، جان إيف لودريان، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية، فيليب إيريرا، والمبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو.

وأشاد المجتمعون بدور مجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي فتح المجال أمام الانتقال إلى السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي.

وفي سياق متصل، عقد المبعوث الخاص اجتماعا في جنيف مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفقة وفد من الخارجية اليونانية، الذين أشادوا بجلسة مجلس النواب، ومنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وجددت اليونان دعمها الثابت للتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل السلام والوحدة والاستقرار لما فيه صالح الشعب الليبي.