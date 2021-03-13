معلقاً على كلمة المنفي.. البيوضي: نحن أمام فريق عمل يؤكد استماعه لنبض الشارع

ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن كلمة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هي خطاب وطني مسؤول وتستجيب لكثير من الآمال المعقودة والتزام مهم بمتطلبات المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن كلمته عبارة لغة حازمة في اتجاه استعادة ليبيا لإرادتها ومتماشية تمامًا مع اتفاقات المجتمع الدولي وتفاهماته وتأكيده على الإنتخابات لقطع الطريق أمام المتربصين الساعيين لوضع العصى في الدواليب.

وأضاف” الكلمة احتوت رسائل مهمة للداخل والخارج وتتناغم بشكل مذهل مع كل ما قاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حتى الآن نحن أمام فريق عمل يؤكد في كل مرة أنه يستمع لنبض الشارع ويتعاطى مع مقتضيات المرحلة”.

كما تابع” بعد حلف اليمين الدستوري والقانوني وخلال 100 اليوم الأولى سيكون بالإمكان تقييم كل هذا الخطب الوطنية مع العمل الميداني ، التفاؤل سيد الموقف وجازمًا أقول أن تحقيق الحد الأدنى من الخدمات سيكون واقعا ملموسا بعد 100 يوم”.

ونوّه إلى أن الأخطاء الإتصالية لأول كلمة رسمية للجمهور ليست إيجابية وفريق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ملزم بتدريبه على التعامل مع شاشة العرض المرئي قبل التسجيل والعرض للجمهور فالكلمة المهمة والتفاصيل الصغيرة تقطع التركيز والصورة هي المكون الرئيسي للظهور المتزن الذي تم الاستماع له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية