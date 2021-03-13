باشاغا يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وعرض باشاغا في حوار مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، برنامجًا انتخابيًا يرتكز على الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية، مبينًا أهميتها في تحقيق الاستقرار، متوقعا أن تفتح المصالحة المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل من جديد في ليبيا وخاصة في مجال البنية التحتية للبلاد.

وأوضح باشاغا أن برنامجه الانتخابي سيرتكز على المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام.

وبخصوص موقفه من التدخل الأجنبي في ليبيا حال انتخابه في ديسمبر، أكد باشاغا عمله على تعزيز مؤسسات الدولة بما يسمح بالدفاع عن ليبيا ضد هذا التدخل، وأشار إلى عزمه التعاون مع الجميع بما يعود بالنفع على ليبيا.

وأوضح باشاغا ” نفهم أن هذه الدول لها مصالح في ليبيا وسنأخذها بعين الاعتبار”، وأضاف “التعاون سيكون أمرًا جيدًا لتجنب الحروب، فليبيا لديها الكثير من الإمكانات وسوف نسمح لهذه الدول بالمجيء والاستثمار بشفافية كاملة”.

وأبدى باشاغا ثقته في القدرة على توحيد المصالح المتعارضة لهذه الدول، مؤكدًا أنه سيتعامل معها على أساس المصالح المتبادلة.

وتابع، “كان لي عديد التجارب الناجحة مع الدول التي دعمت الشرق الليبي ولي اتصالات معهم وقمت بزيارتهم وأجرينا حوارات مثمرة، أوضحنا موقفنا منها، لذلك سأسميها نجاحًا، فعلنا الشيء نفسه مع أولئك الذين ساندونا ومن كانوا ضدنا، ما منحنا المصداقية وأظهر قدرتنا على الحكم”.