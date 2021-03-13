بوسبيحه: المجتمع الدولي هو ما أوصل ليبيا لهذه المرحلة

أعرب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحه عن تحفظه على تركيز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أوصلت ليبيا لهذه المرحلة من التردي.

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وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نلتمس العذر لرئيس المجلس الرئاسي. على ما أصابة من ارتباك ورهبة فى القائه لكلمته الاولى الموجهة للشعب الليبي” مضيفا “نؤيده فيم ذهب إليه بإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ولكن عبارة {دون الإفلات من العقاب لكل من أجرم فى حق بنات وأبناء الليبين} فهذه تحتاج إلى تحديد مفاهيم كثيرا من المصطلحات ومعيار تحديد أنواع الجرائم. وماهو العمل الذى يعتبر مشروعا والعمل غير المشروع الذى يعد جريمة ويعاقب عليه الفاعل.. وأي من القوانين الواجبة التنفيذ فى مثل هذه الحالات”.

وأضاف بوسبيحه “الأخ الرئيس ما كنت فى حاجة لهذه العبارة المطاطية فى هذا الوقت بالذات وأنت تتكلم عن المصالحة الوطنية” مردفا “هناك كثير من التحفظات على تركيزك على المجتمع الدولي وقرارت مجلس الامن فهم من أوصل ليبيا إلى هذه المرحلة من التردى”.