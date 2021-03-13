«الأرصاد»: أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار خفيفة مساء اليوم السبت على الساحل من أرس اجدير إلى سرت، وغدا الأحد على ساحل الخليج والجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وصباح الغد .

– الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، تتــراوح سـرعتـــها مـا بــين 05 و 20 عقدة .

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 مترا.

– البحر خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

– الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الخليج والجبل الأخضر .

– الرياح متغير الاتجاه إلى بحرية تتحول غدا إلى شمالية شرقية تتــراوح ســـرعتها ما بــين 05 و 15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 مترا.

– البحر خفيف الموج .

– درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

-الرؤيـة جيدة .

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