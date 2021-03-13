صيانة المعهد العالي للقضاء في طرابلس بإشراف “العدل”

بدأت إدارة التخطيط بوزارة العدل، أعمال الصيانة للمعهد العالي للقضاء بطرابلس، وقالت مصادرة من داخل الوزارة إنّ الصيانة ستشمل المباني الإدارية بالمعهد والوزارة، إدارة مبيت الطلبة، البيت الوظيفي، المطابخ، بالإضافة إلى تأثيث كافة مرافق المعهد وتطويرها.

وكانت الوزارة قد أكدّت اجتياز الطلاب المقبولين للالتحاق بالمعهد، من كافة المناطق الليبية؛ امتحانات القبول المقررة منذ عام 2015، والذين ظلوا بالانتظار بسبب العراقيل التي كانت موجودة في طريقهم.

يُذكر أنّ وزارة العدل أكدّت، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، استئناف الدراسة بالمعهد بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

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