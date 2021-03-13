جوازات سفر كورونا الأوروبي يعتمد 4 لقاحات

أخبار ليبيا 24

يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق “جواز سفر أخضر” إلكتروني لبيان وضع الأشخاص ممن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، متخذة في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وفق بيان للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية.

وكانت قد اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية حتى الآن أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهي “فايزر بايونتيك” و”موديرنا” و”استرازينيكا” و”جونسون آند جونسون”.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن الهدف من جواز السفر الأخضر هو إنشاء شهادة إلكترونية حيث تمكن من تسجيل اختبار بي سي آر سلبي أو إثبات أنّ لدى صحاب الجواز أجساما مضادة أو تم تلقيحه بلقاح تم اعتماده من قبل الوكالة.

ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن المقترح الأربعاء المقبل، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوروبي.

من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لايين، عن أملها في أن يسمح المقترح للناس “بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه للعمل أو السياحة.