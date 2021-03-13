«بعيرة»: نقل جلسة النواب لـ«طبرق» غير مبرر ومحاولة لعرقلة عمل الحكومة

قال النائب أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب، إن: “نقل جلسات المجلس إلى مدينة طبرق، بقرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى المقر المؤقت بطبرق قرار غير صائب بعدما تم الإعلان عن عقد الجلسة في المقر الدستوري ببنغازي، والأسباب التي أوردها متحدث المجلس غير واقعية، وصدر بيان بعدم وقوع أي اعتداء على مقر المجلس في بنغازي، والأمر أراه محاولة جديدة لعرقلة عمل الحكومة”.

أضاف “بعيرة” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” أمس الجمعة: “لا يوجد أي شيء أو هجوم مسلح على مقر المجلس كما صرح النائب إبراهيم الدرسي لوكالة سبوتنيك الروسية، والأمر عبارة عن عملية مفبركة لنقل جلسات المجلس إلى طبرق، وبنغازي آمنة، ولا داعي لنقل الجلسات إلى طبرق، وأتوقع أن يصدر بيان من نشطاء بنغازي يدعو نواب بنغازي عدم المشاركة في جلسات المجلس بطبرق، والتي ستشهد حلف أعضاء الحكومة بعد نيلها الثقة في سرت، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق”.