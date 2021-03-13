الدبيبة: توزيع لقاح كورونا بدون استثناءات.. والشعب مستاء من الإجراءات المتبعة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ستوزع لقاح فيروس كورونا المستجد على جميع الليبيين والمقيمين بدون أية استثناءات، معتبرا أن هناك استياء من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

وشدد خلال كلمته في المؤتمر الوطني لجائحة كورونا، اليوم السبت، على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، مؤكدا أن ليبيا تأخرت كثيرا في الوصول إليه.

وأشار إلى الاستقرار على طريقة توزيع اللقاح بدون أية استثناءات «لأي ليبي أو مقيم وحتى من لديهم إقامة غير شرعية، لأن هذا الموضوع إنساني».

وأضاف: «لا بد من التفكير بطريقة مختلفة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الشعب مستاء من الإجراءت التي اتخذت لمواجهة الجائحة.

واعتبر أن هناك مجهود كبيرة بذل في مواجهة جائحة كورونا، «لكن النتائج صفر، فقد صرفنا مبالغ ضخمة جدا… والوضع التوعوي يحتاج إلى حملة حقيقية للحد من انتشار الفيروس».

وأكد على ضرورة ارتداء الكمامات، قائلا إنها ستكون إجبارية، معتبرا أن ذلك أبسط ما يمكن الالتزام به في مواجهة الوباء الذي حصد أرواح رجال ونساء وشباب، واصفا من راحوا ضحية الفيروس بالشهداء.

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