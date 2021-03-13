مجلس الأمن: ندعو الحكومة الإنتقالية الليبية للإستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل

ليبيا – رحب مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا أمس الجمعة بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الانتقالية الموحدة الجديدة المكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات.

مجلس الأمن الدولي شدد في بيان له على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية، مؤكدًا أهمية توحيد المؤسسات الليبية على النحو المبين في خارطة الطريق التي وافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في تونس في نوفمبر 2020.

ودعا أعضاء المجلس جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى الحكومة الجديدة، مبدين ترحيبهم ببيان رئيس الوزراء فائز السراج بهذا الشأن.

كما دعا مجلس الأمن الحكومة الإنتقالية المقبلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021 بما في ذلك الترتيبات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وتحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة؛ من بين مبادرات أخرى.

وعلى الصعيد الأمني حث أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعوا الدول الأعضاء لاحترام التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والامتثال التام لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما جدد أعضاء المجلس تأكيد التزامهم القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها ويملكها الليبيون، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية