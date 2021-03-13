على هامش المؤتمر الوطني لجائحة كورونا.. الدبيبة ‎: فرض الكمامات سيكون إجبارياً

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن فرض الكمامات سيكون إجبارياً، مشيرا إلى أنه أقل ما يمكن فعله في حملة جديدة لمواجهة ‎كورونا ومراجعة الأخطاء السابقة.

تصريحات الدبيبة جاء خلال كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الوطني لجائحة كورونا والمعرض المصاحب الذي انطلق اليوم السبت، بقاعة فندق ريكسوس بمدينة طرابلس.

وقال الدبيبة أن حكومته ستوزع لقاح فيروس كورونا المستجد على جميع الليبيين والمقيمين بدون أية استثناءات، معتبرا أن هناك استياء من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء.

وشدد الدبيبة على ضرورة توفير اللقاح وتوزيعه على الشعب، مؤكدا أن ليبيا تأخرت كثيرا في الوصول إليه، مشيرا إلى الاستقرار على طريقة توزيع اللقاح بدون أية استثناءات “لأي ليبي أو مقيم وحتى من لديهم إقامة غير شرعية، لأن هذا الموضوع إنساني”.

وتابع، “لا بد من التفكير بطريقة مختلفة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الشعب مستاء من الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الجائحة”.

واعتبر الدبيبة بأن هناك مجهود كبيرة بذل في مواجهة جائحة كورونا، “لكن النتائج صفر، فقد صرفنا مبالغ ضخمة جدا… والوضع التوعوي يحتاج إلى حملة حقيقية للحد من انتشار الفيروس”.

يشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تنظمه اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.