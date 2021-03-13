الخطوط الأفريقية توضّح بشأن رسوم الدخول إلى مصر

أعلمت الخطوط الجوية الأفريقية المسافرين إلى مصر، أن السلطات المصرية قد أقرت رسوم دخول على كل القادمين إليها عبر مطاراتها ومنافذها، قدره 25 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملة المصرية.

وأشارت الشركة إلى “استمرار الإجراءات الاعتيادية للدخول، وهي أن الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، والأطفال دون الـ15 عامًا، والنساء بشكل عام، مُعفون من التأشيرة، وملزمون بدفع الضريبة المُشار إليها في هذا القرار”.

وأرفقت شركة الخطوط الجوية الأفريقية منشورها بنسخة من بيان وزارة الداخلية المصرية بهذا الخصوص.

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