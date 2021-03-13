خارجية تونس: مستعدون لدعم الشعب الليبي لاستعادة الاستقرار

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، استعداد بلاده لدعم الشعب الليبي في مسيرته لاستعادة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي أشار خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع وزيرة التنمية الدولية الكندية Karina Gould، للتطور الإيجابي للمسار السياسي في ليبيا بعد منح مجلس النواب الليبي ثقته للحكومة الليبية الجديدة، مجددا استعداد تونس التام لدعم الشعب الليبي في مسيرته لاستعادة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار.