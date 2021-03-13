لنقي: الحكومة ستعمل بعيدًا عن ابتزاز بعض النواب.. ونتوقع اجراء الانتخابات منتصف العام المقبل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن عملية منح الثقة لحكومة الدبيبة لاقت ترحيبًا من أبناء الشعب الليبي، رغم ما اعترضها من عيوب ومحاصصة جهوية وابتزاز من بعض النواب لمشاركتهم في تسمية وزراء في الحكومة.

لنقي قال في تصريح لقناة “الجزيرة ” القطرية إن العملية بصفة عامة كانت مباركة من الأغلبية لأجل توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الأجسام الموازية وتوحيد مؤسستي الجيش والشرطة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وانتهاء أزمة السيولة وتقديم الخدمات لجميع المواطنين بالمساواة.

وأكد على أن الحكومة ستعمل بعيدًا عن ابتزاز بعض النواب، خاصة بعد الدعم الشعبي الذي ستحصل عليه، إضافة إلى الدعم الدولي المهم في هذه المرحلة.

كما رأى أن يكون إجراء الانتخابات المقبلة على أساس 60% قوائم، و40% فردي، بعد تهيئة الأرضية المناسبة لها، متوقعا أن تجرى منتصف العام المقبل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية