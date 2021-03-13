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دراه لـ الاناضول التركية: مرتزقة الفاغنر يعيدون انتشارهم في تمركزاتهم السابقة بسرت

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إدعى القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي منتهي الولاية عبد الهادي دراه رصدهم لـ 12 حافلة تحمل على متنها مرتزقة فاغنر والجنجويد وصلوا إلى قاعدة القرضابية بسرت.

دراه أضاف في تصريح لوكالة” الأناضول” التركية : “المرتزقة عادوا إلى تمركزاتهم السابقة في معسكر الجالط أيضا، وينتشرون هناك” دون أن يشير إلى أوضاع المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى مناطقهم في مصراتة وطرابلس والوطية.

وأردف: “المرتزقة انسحبوا لمسافة نحو 4 أميال فقط ليعودوا اليوم بعد انتهاء جلسة منح الثقة للحكومة”، معتبرًا أن ما يحدث من إعادة تمركز المرتزقة هو إخلال باتفاق اللجنة العسكرية 5+5 حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • و يادراه الكبد …أين تمركز المرتزقة السوريين والكلاب الاتراك ..؟؟؟!!! لماذا لاتقول الحقيقة..؟؟؟سيحاسبك الليبييون والله علي شهادة الزور هذه…قول الحقيقة وعيش رجلا ولو مرة واحدة…قول الحقيقة انكم مستعمرون وخانعون وباركين لقوات الكلب القردوغان عميل امريكا واسرائيل ومحامي الدواعش والعاهرات والشواذ….حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم …

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