دراه لـ الاناضول التركية: مرتزقة الفاغنر يعيدون انتشارهم في تمركزاتهم السابقة بسرت

ليبيا – إدعى القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي منتهي الولاية عبد الهادي دراه رصدهم لـ 12 حافلة تحمل على متنها مرتزقة فاغنر والجنجويد وصلوا إلى قاعدة القرضابية بسرت.

دراه أضاف في تصريح لوكالة” الأناضول” التركية : “المرتزقة عادوا إلى تمركزاتهم السابقة في معسكر الجالط أيضا، وينتشرون هناك” دون أن يشير إلى أوضاع المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى مناطقهم في مصراتة وطرابلس والوطية.

وأردف: “المرتزقة انسحبوا لمسافة نحو 4 أميال فقط ليعودوا اليوم بعد انتهاء جلسة منح الثقة للحكومة”، معتبرًا أن ما يحدث من إعادة تمركز المرتزقة هو إخلال باتفاق اللجنة العسكرية 5+5 حسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية