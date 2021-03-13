قلمة : جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية ستكون يوم الإثنين المقبل في طبرق

ليبيا – أعلن مقرر مجلس النواب صالح قلمة أن جلسة البرلمان التي سيؤدي خلالها رئيس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية ستكون، يوم الإثنين المقبل، في مدينة طبرق.

قلمة قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن جلسة أداء القسم لحكومة الوحدة الوطنية هي جلسة رسمية لا يشترط فيها تحقق النصاب القانوني، ويمكن الاكتفاء فقط بحضور رئاسة البرلمان لتتم تأدية اليمين من قِبل الحكومة الجديدة.

واستبعد مقرر البرلمان أن تشهد الجلسة إقرار الموازنة العامة للبرلمان مثلما أعلنت وسائل إعلام محلية، قائلًا إن”مناقشة أمر الموازنة سيكون في جلسة منفصلة، الأسبوع المقبل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية