القوات المسلحة تطلق مسابقة المجاهد ونيس بو خماده لحفظ القرآن الكريم

أطلقت القوات المسلحة مسابقة باسم ” المجاهد ونيس بوخماده لحفظ القرآن الكريم”، و يشارك بها منتسبو القوات المسلحة العربية الليبية و تستضيفها شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

وجاء في نص الإعلان عن المسابقة :” مسابقة المجاهد ونيس بوخماده لحفظ القرآن الكريم، على مستوى وحدات القوات المسلحة بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، وإدارة الاستثمار العسكري، وإدارة التوجيه المعنوي وتستضيفه شركة الخليج العربي للنفط”.

وتوفى اللواء ونيس بوخمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة لـ “الجيش الوطني الليبي” في 1 نوفمبر العام الماضى، بعد تعرضه لوعكة صحية، ويعد أحد أبرز أعمدة الجيش الوطني، وقاد اللواء بوخمادة جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة (الصاعقة)، تحت راية “الجيش الوطني الليبي”، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014.

وتولي ونيس بوخمادة في عام 2018 قيادة “مجموعة عمليات الجنوب” بقرار من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بهدف ضبط وحفظ الأمن في منطقة الجنوب الغربي في ليبيا.

وعُرف بوخمادة بألقاب عدة، أبرزها “الفهد الأسمر” و”أسد الصاعقة”، خاصة عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواته على الجماعات الإرهابية، بمن فيها داعش، فى بنغازي ودرنة.

وخاض بوخمادة مع ضباط وجنود في 2014، اشتباكات قوية مع المليشيات المسلحة المدعومة من قطر، وأبرزها مليشيات “أنصار الشريعة” وميليشيات “17 فبراير”، في مدينة بنغازي.