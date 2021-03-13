الاتفاق على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا

اختتم مساء الخميس الموافق للحادي عشر من مارس الجاري في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع المشترك بين وزارة العمل في دولة ليبيا ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية.

الاجتماع الذي جاء لمتابعة نتائج الاجتماع الذي تم في القاهرة بين ممثلي وزارة الخارجية المصرية ووفد وزارة العمل الليبية بحضور الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة (طارق الحويج) خلص إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.