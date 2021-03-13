الحاجي: الإخوان سيعملون خلال المرحلة القادمة على تثبيت نفوذهم بمراكز أخرى غير الوزارات

ليبيا – قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن خسارة جماعة الإخوان لموقعهم في المشهد السياسي الليبي تبقى نسبية خلال المرحلة القادمة التي ستكون في جانب كبير منها امتدادًا لسياسات حكومة الوفاق الحالية.

الحاجب أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى تأكيد الدبيبة مرارًا استمرار العلاقات المتقدمة مع تركيا واستمرار العمل بالاتفاقية البحرية المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوفاق بحسب قوله.

واعتبر أن استمرار النفوذ التركي في ليبيا وتدخل أنقرة إلى حد ما في رسم السياسات العامة كافٍ وحده لإعطاء جرعة لحلفائها في ليبيا، وإنقاذهم من التهميش بصفة كلية، لكن الثابت أن نفوذهم في المرحلة القادمة سيكون أقل فاعلية مما هو عليه الآن، وفق تقديره.

كما تابع :” الإخوان المحسوبين على الوفاق سيعملون خلال المرحلة القادمة على تثبيت نفوذهم في مراكز أخرى غير الوزارات، ضمن المؤسسات العامة التي ستشهد إعادة بناء”، مؤكدا أن عمر حكومة الدبيبة في النهاية سيكون قصيرا وهي لا تمثل سوى حكومة انتقالية، والأرجح أن يعمل الإخوان خلال هذه المرحلة على الاستعداد للانتخابات المرتقبة أواخر العام الحالي على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية