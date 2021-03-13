وزير خارجية المغرب ونظيره النمساوي يبحثان الوضع الليبي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية النمسا، السيد ألكسندر شالينبرغ.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، رحب الوزيران بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، كما سلطا الضوء على العلاقات الممتازة بين البلدين، كما أكدا إرادتهما المشتركة للدفع بالتعاون في مجالات متعددة، ولاسيما الطاقات المتجددة.

و أشاد الوزير النمساوي بتدبير المغرب النموذجي تحت قيادة الملك محمد السادس، في التصدي لجائحة كوفيد-19، وبعملية التلقيح ضد الوباء، كما ثمن الوزير النمساوي تكريس المغرب، في الأجندة الجديدة لجوار جنوب المتوسط، كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المملكة تعد قطبا حقيقيا للاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية.