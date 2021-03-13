الاتفاق على تسهيل دخول العمالة المصرية لليبيا

اتفقت وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا.

وبينت السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة خلص إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الالكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

اختتم مساء الخميس الموافق للحادي عشر من مارس الجاري في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع المشترك بين وزارة العمل في دولة ليبيا ووزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية.

وترأس وفد ليبيا في الاجتماع العميد يوسف عبد الله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب، وعضوية كل من عماد عمران الزروق مدير مكتب وزير العمل، وعبد العزيز على جحا مدير مكتب التعاون الدولي، وسلمى عاشور العباس الادارة القانونية، ومحمد على بروطة مدير ادارة التشغيل، وأبوبكر على أبو شناف المكف بملف التعاون بالسفارة.

وترأس وفد الجانب المصري في الاجتماع آمال عبد الموجود عبد الحكيم رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة العمل والقوى العاملة وضم في عضويته ايهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لمعالي الوزير، وإمام السيد إمام عدوي مستشار الوزير لصندوق الطوارئ.