انطلاق أعمال المؤتمر الوطني لجائحة كورونا والمعرض المصاحب بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

طرابلس 13 مارس 2021 (وال)-شهدت مدينة طرابلس اليوم السبت، انطلاق أعمال المؤتمر الوطني لجائحة كورونا والمعرض المصاحب، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

هذا وتستمر أعمال المؤتمر في الفترة من 13 -15 مارس 2021 بتنظيم من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، ومكتب منظمة اليونيسيف بليبيا، ومكتب منظمة الدولية للهجرة بليبيا، إلى جانب العديد من الأطباء من جميع أنحاء ليبيا.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد للشعب الليبي ستكون ضمن أولويات الحكومة المقبلة.

وأكد الدبيبة – خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني لجائحة كورونا والمعرض المصاحب في طرابلس -أن خطة توزيع اللقاح الخاص بالفيروس جاهزة، وسيتم توفيرها للمواطنين الليبيين والمقيمين، وأن ارتداء الكمامات سيكون مسألة إجبارية في كافة الأماكن العامة. (وال-طرابلس) م ب/ ر ت

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