بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد، أن بداية فصل الربيع ستنطلق يوم السبت المقبل، وبما سيؤدي إلى تساوي الليل والنهار أيضا.

وتابع المركز في بيان اليوم، أن الكُرة الأرضية ستكون يوم السبت المقبل، على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا في كافة الأنحاء، مضيفا أن السبت المقبل سيكون البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكُرة الأرضية.

وبحسب البيان، فإن الشمس ستشرق السبت المقبل، على تمام الساعة 7:11 صباحاً بتوقيت ليبيا المحلي، من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سُميت 90 درجة، وتغرب على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سُميت 270 درجة، الأمر الذي يُستفيد منه في تحديد اتجاهي الشرق والغرب الأصليين، وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

وتابع أن طول فصل الربيع سيبلغ لهذا العام 92 يوماً و17 ساعة و54 دقيقة، وسيزداد خلالها وقت النهار تدريجياً ليكون بذلك النهار أطول من الليل، وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2021.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا