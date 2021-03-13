ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 March, 2021

تستعد مدينة سرت لاحتضان اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) ،يوم غد الأحد ،و ذلك بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

و قد كلّفت هذه اللجنة بتفيذ بنود اتقاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والاشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن واعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس.

والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة .

وقد انتهت مدة الـ 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا، دون تنفيذها، منذ الـ 23 من يناير الماضي 2021 .